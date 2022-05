Avanzo-Barbieri, Neuberger Berman: “Dalla space economy nuove opportunità”

Nonostante il rallentamento economico, esistono delle nicchie in cui trovare valore, come ad esempio la space economy, come spiega Marco Avanzo-Barbieri, responsabile commerciale per l'Italia di Neuberger Berman a Riccardo Venturi di Investire.

“Le fasi di rallentamento economico durano mediamente dai 18 ai 24 mesi. Ovviamente l’inflazione e il conflitto bellico rendono la situazione eccezionale. Il mercato nel suo complesso non offre grandi soddisfazioni ma esistono settori con potenzialità di crescita più elevati di altri soprattutto se si guarda al lungo termine. Noi abbiamo appena lanciato una strategia sulla space economy, un settore in cui si ha una forte visibilità sugli utili. Stiamo parlando dell’economia dei satelliti che ha molteplici implicazioni e permette, ad esempio, di avere connettività nelle zone del mondo in cui manca l’infrastruttura di terra”.