Castellani, Blackrock: “Cambiare asset allocation in chiave inflattiva”

Come costruire portafogli adeguati a contrastare questa fase inflattiva? Lo ha chiesto Riccardo Venturi di Investire a Gian Marco Castellani, head of asset managers Italy di Blackrock.

“I fattori da considerare per costruire un portafoglio adeguato al contesto attuale sono tre. Occorre puntare su asset class positivamente correlate all’inflazione, costruire portafogli resilienti e decorrelati e prendere in considerazione soluzioni in grado di cogliere gli spunti derivanti dalla transizione energetica, tra cui le risorse naturali e le infrastrutture in modo da posizionarci strategicamente sul lungo termine. Suggeriamo di prendere esposizioni precise e puntuali a livello geografico o settoriale in chiave difensiva. In sintesi, occorre cambiare asset allocation in chiave inflattiva riducendo il peso obbligazionario e puntando sui cosiddetti real assets, tra cui gli investimenti nell’immobiliare, dagli uffici al residenziale, attraverso soluzioni globali attive”.