Cerone, Nordea Am: “L’emergenza climatica non aspetta”

Gianluca Cerone, head of advisory distribution di Nordea Am ha descritto a Marco Muffato, caporedattore di Investire, le ultime novità in termini di strategie sul clima.

“ Dal 2008 a oggi abbiamo proposto tre strategie sul clima. Quest’anno abbiamo reso disponibile sul mercato italiano un approccio basato sull’engagement. Il ruolo che assumiamo in questo perimetro è quello di indirizzare le imprese verso comportamenti responsabili con un approccio simile a quello del private equity. Il contesto attuale ha costretto a puntare i riflettori su altri aspetti percepiti come più urgenti. Ma la transizione ecologica non è più rinviabile. L’emergenza climatica non aspetta. Noi prevediamo un ritorno di attenzione rapido anche da parte degli investitori per raggiungere i traguardi fissati da Glasgow al 2030”.