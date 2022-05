De Mare, Alliance Bernstein: “Rispondere alla sfida della transizione energetica”

Cambiamento climatico e approvvigionamento energetico sono due temi connessi. Ma come è possibile affrontarli in modo efficiente date le difficoltà attuali? Lo ha chiesto Riccardo Venturi della redazione di Investire a Giovanni De Mare, head of Italy di Alliance Bernstein.

“Si tratta di una sfida importante e dobbiamo incrementare la produzione derivanti dalle fonti di energia rinnovabili. Occorre guardare al futuro e pensare a modi nuovi di produrre anche le materie prime, anche, ad esempio, attraverso il ricorso alla biologia sintetica. Occorre allineare gli interessi personali, finalizzati al rendimento, a quelli generali della comunità in modo da poter avere un mondo migliore. Come gestore attivo, cerchiamo di fare ricerca per selezionare le migliori opportunità tra le aziende.”