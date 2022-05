Grignani, Aiaf: “L’analista finanziario come figura trasversale”

Durante il Salone del Risparmio, Investire ha incontrato Davide Grignani, presidente Aiaf, l’associazione che rappresenta gli analisti finanziari, a cui Riccardo Venturi ha chiesto di descrivere l’evoluzione di questa figura professionale.

“Stiamo cercando di far crescere la nostra base associativa coinvolgendo le persone su temi quali l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione profonda spinta dalla pandemia, i fenomeni inflattivi delle supply chain. Della figura dell’analista c’è bisogno per leggere questi e altri elementi. Si tratta di una figura trasversale sul lato dell’offerta e della domanda, in grado di fare ricerca indipendente per le piccole e medie imprese. Abbiamo intensificato la nostra copertura nazionale, non siamo più solo a Milano, e stiamo puntando sulla ricerca di frontiera con il centro di ricerca sugli algoritmi”.