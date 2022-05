Mellana, Fineco: “Rispondere allo scenario con gli strumenti giusti”

Per gestire l’emotività del cliente è importante mettere a punto gli strumenti più efficienti sia dal punto di vista dei costi, sia in termini di risposta a esigenze e profili di rischio diversi. Come spiega a Riccardo Venturi, della redazione di Investire, Daniele Mellana, head of business development di Fineco Asset Management.

“Il momento di incertezza si traduce in emotività: per questo resta centrale il dialogo tra investitore e consulente. Noi abbiamo voluto creare una famiglia di fondi ognuna con un profilo di rischio rendimento ben definito per dare ai consulenti lo strumento per rispondere a tutte le esigenze dei vari clienti. Lo abbiamo fatto all’interno di strutture di fondi di fondi in cui il portafoglio viene gestito attraverso un modello quantitativo sviluppato da noi che ha come sottostanti fondi passivi o etf già creati o che andremo a creare. In questo modo siamo in grado di fornire una soluzione a costi estremamente ridotti”.