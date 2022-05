Orsi, Im Global Partner: “Strategie alternative agli alternativi”

A raccontare a Riccardo Venturi come nell'attuale scenario sia possibile ottenere rendimenti attraverso “strategie alternative agli alternativi” è Marco Orsi, director distribution per l'Italia di Im Global Partner.

“Stiamo suggerendo una strategia che noi stessi definiamo alternativa agli alternativi perché permette di essere esposti ai fondi hedge che prendono posizione corte e quindi cercano di scommettere anche su andamenti negativi dei mercati. Noi cerchiamo di replicare le loro performance: abbiamo un basket di hedge fund in modo da far sì che gli investitori anche retail possano avere beneficio dal loro posizionamento. Ad esempio, in una situazione in cui l’azionario e l’obbligazionario vanno male loro prendono posizione corte sui tassi e sull’equity e lunghe invece sulle commodity o su alcune valute legate alle commodity. Si tratta di un modo per essere alternativi ma con intelligenza perché il veicolo è uno Ucits quindi uno strumento liquido, con un sottostante sempre liquido come i futures”.