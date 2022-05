Siviero, Mfs: “La sostenibilità di lungo termine passa solo dall’engagement”

I criteri chiave quando si parla di sostenibilità degli investimenti sono quello dell’exclusion e quello dell’engagement, ma solo quest’ultimo consente di ottenere un impatto sulla redditività futura. Lo spiega Assunta Siviero, sales director Italy di Mfs Investment Management a Riccardo Venturi di Investire.

“Vi sono due modalità alternative per realizzare investimenti sostenibili. Nell’exclusion si va a fare una lista nera delle società perché lavorano in determinati settori, tra cui tabacco e le armi, o perché non utilizzano pratiche sostenibili sul fronte sociale o in termini di governance. L’assunto dei convinti sostenitori dell’exclusion è che per queste imprese il costo del capitale aumenta, il loro business model diventa attrattivo e le valutazioni in Borsa ne subiscono le conseguenze negative. Ma in realtà non è quello che avviene e l’azienda resta sul mercato anche se le sue valutazioni scendono attraendo nuovi investitori. L’engagement è invece il metodo che noi abbiamo prescelto e che consiste nel collaborare con l’azienda nel lungo termine conoscendola dall’interno. Vuol dire dialogare in modo continuo per favorire la crescita e la redditività futura anche attraverso il proxy voting”.