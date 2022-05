Hedge Invest scommette sulla sostenibilità

Si allunga l’elenco delle società di gestione del risparmio aderenti ai Principi di investimento responsabile. Anche Hedge Invest sgr è diventata firmataria dei principi definiti dalle Nazioni Unite confermando così il proprio impegno a includere fattori ambientali, sociali e di governance nelle proprie scelte di investimento.

L'impegno della società nell’adozione di processi e comportamenti coerenti con i Pri si concretizza nell'arricchimento della propria offerta con fondi che promuovono attivamente caratteristiche sociali e ambientali, e nell'integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nelle proprie policy e procedure.

Alessandra Manuli, amministratore delegato di Hedge Invest, società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in investimenti alternativi, ha così commentato la decisione: “L’adesione ai Pri comporta il rispetto e l’applicazione di parametri esg nelle fasi fondamentali sia dell’analisi finanziaria, sia delle scelte di investimento, in un processo di engagement che è necessario e incontrovertibile per creare valore per le generazioni future.”

“Abbiamo realizzato che c’è un bisogno urgente di creare un mondo più sostenibile", sottolinea Laura Baldin, responsabile esg. “I cambiamenti climatici e le disparità sociali ed economiche sono le sfide principali a cui l’industria del risparmio gestito deve puntare nell’indirizzare le proprie risorse in futuro. Intendiamo agire in tal senso sia tramite la nostra gamma di fondi Ucits sia tramite la nostra gamma di fondi chiusi in particolare quelli focalizzati nel private debt”.