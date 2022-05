Da Vanguard un programma a supporto dei consulenti

Vanguard rafforza gli strumenti a disposizione dei consulenti finanziari italiani con il lancio di Vanguard 360 Program, una piattaforma composta da quattro pilastri che comprendono materiali formativi, ricerche, portafogli modello, webinar ed eventi.

Il contenuto del programma comprende:

- white paper realizzati dal team di ricerca globale e articoli sui temi di attualità;

- multi-asset: con oltre 1.000 miliardi di euro gestiti attraverso strategie multi-asset, Vanguard permette di scegliere tra portafogli modello, disponibili in diversi profili.

- materiali formativi e training ed eventi: organizzazione di webinar, eventi e workshop su differenti temi, dagli approfondimenti sulla costruzione di portafoglio fino agli spunti pratici sul coaching comportamentale.

“Crediamo in quattro semplici principi per investire con successo: obiettivi, costi, bilanciamento e disciplina. Una buona consulenza finanziaria può essere il fattore determinante per aiutare gli investitori a rispettare questi principi”, dichiara Simone Rosti, country head per l’Italia e responsabile Sud Europa di Vanguard. “ Il valore aggiunto della consulenza finanziaria non risiede nella scelta del migliore fondo di investimento, ma in alcuni fattori che possono valere fino al 3% di rendimento in più nel portafoglio del cliente come la creazione di un’efficiente asset allocation in una prospettiva di lungo termine, l’utilizzo di prodotti e soluzioni efficienti a basso costo e, infine, la forte attenzione agli aspetti relazionali”.