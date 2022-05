Prosegue l’espansione di Pgim Investments

Pgim Investments, la divisione che si occupa della distribuzione dei fondi di Pgim, il business di gestione degli investimenti a livello globale con 1.500 miliardi di dollari in gestione del Gruppo Prudential Financial, ha ottenuto dalle autorità di vigilanza italiane la licenza a operare nel nostro Paese attraverso una succursale di Pgim Limited.

Nel febbraio di quest'anno Alessandro Aspesi è stato nominato head of Italy di Pgim Investments, che è andata così ad aggiungersi ad altre attività di Pgim - Pgim Real Estate e Pgim Private Capital - che già operavano in Italia con team dedicati basati a Milano.

"Il potenziale di un asset manager con lo standing e l’expertise di Pgim è immenso”, ha sottolineato Alessandro Aspesi. Sono fiducioso che la nostra attuale gamma di prodotti avrà risonanza nel mercato italiano, dove gli investitori sono alla continua ricerca di rendimento, con un forte orientamento verso azionario tematico, multi-asset ed esg. In particolare, crediamo che le nostre strategie a reddito fisso - che vanno dall'absolute e total return al debito dei mercati emergenti e l'high yield globale ed europeo, compresa la gamma esg - saranno di interesse per gli investitori italiani che cercano di mitigare il rischio nell'attuale fase di volatilità del mercato."

A seguito della decisione di rafforzare il proprio impegno nel nostro Paese, Pgim Investments ha nominato Claudia Corso come head of marketing, a partire dal 1° aprile.

Corso, dalla sede di Milano, riporta a Debra Probst, head of International Marketing di Pgim Investments. Con più di 20 anni di esperienza nel settore, Claudio Corso proviene da NN IP, dove dal 2016 è stata head of marketing per l'Italia e l'Austria. In precedenza, ha ricoperto posizioni di responsabilità in Fidelity e Anima Sgr, realtà nella quale ha trascorso otto anni.