Tutto sulla Borsa a Investire sui Giovani

Domattina alle 10 live è fissato il quinto e ultimo appuntamento con Investire sui Giovani, il talk show di educazione finanziaria realizzato da Investire in esclusiva per gli studenti liceali. Cinque puntate che hanno permesso di trattare con una format accattivante e con un linguaggio comprensibile per giovani al primo contatto con la materia finanziaria, temi importanti come il rapporto con la banca, la moneta (dalla lira, all’euro fino alle monete digitali e alle criptovalute), i fondi comuni d’investimento, assicurazioni e previdenza. La quinta puntata di Investire sui Giovani chiude il cerchio su questo primo ciclo di talk show, con una trasmissione dedicata a “Investire in Borsa”e che avrà come ospiti: Sergio Luciano, direttore di Investire; Alessandro Parravicini, strategy advisor per Swan Asset Management SA e autore del libro “Jungle Guide”. Nella trasmissione, che sarà come di consueto condotta da Marco Muffato, caporedattore di Investire, saranno affrontati i seguenti temi: storia delle Borse; quali sono i principali mercati borsistici e come vi si accede; come avvengono gli scambi e un focus sulle differenze tra azioni, obbligazioni, commodity e valute. Ricordiamo che la diretta YouTube è riservata a circa 2.500 studenti di 30 licei di 5 regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania e Molise).