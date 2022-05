Ripensare gli investimenti Esg alla luce della crisi energetica

Un futuro senza idrocarburi o con gli idrocarburi del futuro? È partito da questo interrogativo l’approfondimento organizzato dal mensile Investire che si è tenuto il 12 maggio in occasione del Salone del Risparmio.

Ad aprire l’appuntamento è stata la videointervista condotta dal direttore di Investire, Sergio Luciano, a Giulio Sapelli, direttore scientifico della Fondazione Enrico Mattei.

A seguire si è tenuta la tavola rotonda a cui hanno partecipato Paolo Proli, head of retail division and executive board member di Amundi Sgr, Alfonsino Mei, presidente Enasarco e Michele Cervone, managing director JP Morgan. Al centro del dibattito la questione della conciliazione tra investimenti esg, proiettati al lungo termine, le necessità immediate di approvvigionamento energetico e la garanzia dei rendimenti.