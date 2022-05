Edmond de Rothschild accelera lo sviluppo dell’asset management Italia

Edmond de Rothschild punta a far crescere l’asset management in Italia con la nomina di Nicolò Piotti a head of asset management distribution Italy.

Dalla sede di Milano, Piotti, 53 anni riporterà a Marie Jacot-Cardoen, global head of distribution di Edmond de Rothschild asset management.

Negli ultimi cinque anni, Nicolò Piotti ha ricoperto il ruolo di head of continental Europe institutional and wholesale clients per Payden & Rygel, costruendo da zero l’attività italiana, In precedenza, ha lavorato per quasi 20 anni in Morgan Stanley Investment Management, occupandosi di un'ampia gamma di mercati e prodotti dal punto di vista commerciale in vari paesi.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Nicolò Piotti, che porta una significativa esperienza nello sviluppo dell’asset management", ha dichiarato Marie Jacot-Cardoen, global head of distribution di Edmond de Rothschild asset management. "Nicolò si concentrerà sull'ulteriore aumento della visibilità e dell’offerta delle nostre principali strategie conviction-driven presso i clienti istituzionali e wholesale in Italia, sia sulle attività liquide sia su quelle illiquide".

"Sono lieto di entrare a far parte di una società di investimento innovativa e lungimirante e di mettere la mia esperienza al servizio dell'accelerazione dello sviluppo di Edmond de Rothschild asset management in Italia", ha dichiarato Nicolò Piotti. "La forza del brand e la gamma diversificata di prodotti su mercati liquidi e privati ci forniranno un vantaggio rispetto alla concorrenza".