Inflazione: dove rischia di colpire più forte

Per affrontare al meglio il problema dell’inflazione è necessario che l’investitore sia a conoscenza di quali sono le aree dell’economia più colpite. L’analisi a cura di Alger, società partner di La Française.





“L'inflazione colpisce alcune aree dell'economia più duramente rispetto ad altre. Per gli investitori può essere importante comprendere dove sarà più intenso lo stress derivante dall'aumento dell'inflazione. Di seguito sono riportati alcuni spunti per orientarsi all’interno di questo contesto.







I consumatori a basso reddito sono coloro che risentono maggiormente dell’aumento dell’inflazione. Questo perché una buona parte del loro budget viene destinata proprio a quelle categorie di spesa dove l’inflazione è più alta.



A titolo esemplificativo, il quintile di reddito più basso dei consumatori statunitensi spende il 10,1% della spesa annuale totale in generi alimentari, mentre il quintile più alto spende solo il 6,1% del proprio budget (vedi sopra): ciò significa che la riduzione del 10% della spesa alimentare ha un impatto maggiore sui consumatori a basso reddito. Quest’ultimi spendono una parte maggiore del loro reddito anche in altri settori ad alta inflazione, come le utenze, la benzina e, in misura minore, le automobili usate.



Riteniamo che alcuni retailer esposti ai consumatori di fascia bassa possano affrontare alcune delle sfide più significative derivanti dall’aumento dell’inflazione. D'altra parte, alcune società di beni di lusso i cui consumatori sono meno colpiti da un'inflazione più elevata possono essere meno svantaggiati dall'attuale contesto economico.“