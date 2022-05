Oggi torna Investire Now, la trasmissione bi-settimanale in videostreaming sul mondo della consulenza finanziaria, dell’asset management e del risparmio in genere realizzata da Investire. Ospite della puntata condotta dal caporedattore Marco Muffato, è Paolo Manara, consulente finanziario e responsabile del progetto CFI 4Timing Sim. Con Manara verrà trattato il tema delle quattro diverse modalità organizzative con cui oggi i consulenti finanziari possono svolgere il lavoro: per una major, per una piccola sim e per una Scf o come consulente autonomo. La puntata andrà in diretta a partire dalle 18.30 su questo sito e sui canali social di Investire.