Fineco si rafforza in Lombardia

L’area manager Stefano Amadei rafforza la squadra di Fineco operativa in Lombardia con un ingresso di spessore: Simone Colombo, 34enne brianzolo e professionista di rilievo proveniente da un importante gruppo bancario. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza nella consulenza e gestione di portafogli per la clientela privata di fascia medio-alta.

Parallelamente all’attività finanziaria si è misurato per diversi anni sui campi da basket delle serie professionistiche in Lombardia, un’esperienza che gli consentirà di portare il proprio contributo al “gioco di squadra” del team che fa riferimento al group manager Andrea Masini.

“L’arrivo di Simone è per noi un motivo di grande soddisfazione, non solo per le qualità che ha avuto modo di affinare nei suoi primi anni all’interno della professione, ma anche perché conferma l’attrattività di Fineco nei confronti dei consulenti che operano nel settore bancario” spiega Stefano Amadei. “Le opportunità di crescita personale che offre il nostro modello di business rappresentano un forte stimolo per quei colleghi interessati a sviluppare costantemente le proprie competenze, e la loro esperienza ed entusiasmo contribuirà ad arricchire ulteriormente la professionalità della nostra rete di consulenza”.