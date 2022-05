Grayscale investe sulle finanza digitale

Grayscale Investments, il più grande asset manager di cripto asset al mondo, ha annunciato la quotazione del suo primo etf europeo, il Grayscale Future of Finance ucits etf disponibile (Gfof) su London Stock Exchange, Borsa Italiana e Deutsche Börse Xetra.

Il Gfof, realizzato in collaborazione con HanEtf, offre la possibilità di investire su società operative nel settore della finanza che hanno un forte commitment tecnologico o negli asset digitali.

Il prodotto segue l'indice Bloomberg Grayscale Future of Finance che comprende società che compongono i tre pilastri del "futuro della finanza":

-fondazioni finanziarie- asset manager, borse, agenzie di broker e wealth manager coinvolti nella realizzazione dell'economia digitale;

- società che offrono soluzioni tecnologiche - organizzazioni che forniscono la tecnologia necessaria per facilitare l'economia digitale attraverso l'elaborazione dati;

- infrastrutture di asset digitali- aziende coinvolte direttamente nell’attività estrattiva, nella gestione dell'energia e più in generale quelle attività che compongono l'ecosistema degli asset digitali.

Michael Sonnenshein, ceo di Grayscale Investments ha dichiarato: “All'inizio di quest'anno abbiamo annunciato la quotazione del nostro primo etf in collaborazione con Bloomberg, nell’ottica di un’espansione della nostra attività sul territorio Usa. A seguito della crescente domanda a livello globale da parte degli investitori istituzionali e individuali di prodotti Grayscale, siamo entusiasti di espandere la nostra offerta in Europa attraverso il veicolo Ucits".

Hector McNeil, co-ceo e co-fondatore di HanEtf ha sottolineato: "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte espansione del settore digitale sempre più onnipresente in campo finanziario a livello globale, rendendolo più accessibile, trasparente e inclusivo. Siamo perciò entusiasti di collaborare con un partner affidabile come Grayscale per portare sul mercato europeo un etf che offre un'esposizione all'economia digitale".