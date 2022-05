Guerra e investimenti: da Consob e Banca d'Italia l'alert sui fondi

Consob e Banca d'Italia stanno monitorando le conseguenze del conflitto in atto sui fondi di investimento con esposizioni verso attività russe, bielorusse e ucraine, "in considerazione delle significative incertezze sia nella valutazione degli asset che nella loro liquidità".

Su questo tema hanno richiamato gli operatori a prestare attenzione alla dichiarazione dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) del 16/5/2022, che contiene raccomandazioni finalizzate a promuovere, all'interno dell'Unione, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell'utilizzo dei liquidity management tools da parte dei fondi d'investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine.

All'interno di una nota ufficiale i due organismi, che continueranno a fornire indicazioni sulle questioni derivanti dalla guerra in Ucraina, hanno ribadito che: "Resta nella responsabilità del gestore del fondo svolgere un'analisi accurata per accertare quali misure e strumenti siano attivabili a livello nazionale e a quali condizioni, soppesando attentamente i vantaggi e gli svantaggi per gli investitori che desiderano sottoscrivere, rimborsare o continuare a investire nel fondo".



Si rammenta che con il comunicato del 7 marzo inoltre, Banca d'Italia, Consob, Ivass e Uif avevano già rappresentato ai soggetti vigilati l'esigenza del pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione Europea in risposta alla situazione in Ucraina.