Dws, il portafoglio immobiliare europeo è sempre più green

La divisione immobiliare di Dws si è assicurata la fornitura di energia verde per la maggior parte del proprio portafoglio immobiliare europeo.

Grazie ad un programma centralizzato di approvvigionamento di energia verde, portato avanti nel corso dell’ultimo anno e mezzo, la divisione può contare su altri 150 edifici alimentati da energia green distribuiti in 12 Paesi (per un totale di oltre 300 edifici complessivi).

Tutta l'energia acquistata è supportata da certificati Rego (Renewable Energy Guarantee of Origin) e consentirà a Dws di risparmiare circa 130.000 tonnellate di anidride carbonica.

Dws ha scelto un unico fornitore di energia per ogni Paese per migliorare l'efficienza sia nella rendicontazione, che nella gestione dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, i fornitori selezionati consentono la fatturazione elettronica e lo streaming automatico dei dati di consumo nelle piattaforme di dati esg e nei benchmark per la rendicontazione destinata agli investitori. La gara d'appalto comprendeva sia la fornitura di elettricità che di gas naturale. La fornitura e il prezzo dell'energia sono stati garantiti fino alla fine del 2023 o del 2024 a seconda del mercato locale.

Questa iniziativa si basa su un programma di gestione attiva dell'energia, che prevede anche l'introduzione di una soluzione intelligente per l'ottimizzazione dell'energia in un portafoglio iniziale di 42 beni immobili commerciali detenuti all'interno dei fondi di Dws a livello globale.

Entrambe le iniziative contribuiscono inoltre all'impegno aziendale di Dws di raggiungere le emissioni net zero entro il 2050 per le attività in gestione. Questo obiettivo è stato ulteriormente sostenuto dall'introduzione di un Dws Green Lease Framework all'inizio di quest'anno che mira a un maggiore allineamento tra inquilini e proprietari per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità (compreso l'acquisto di energia verde da parte degli inquilini).

Benita Schneider, responsabile dell'asset management immobiliare per l'Europa, ha dichiarato: "Questo programma di approvvigionamento di energia verde colma il divario rispetto alle nostre proprietà europee che già utilizzano energia verde. La sostenibilità nel settore immobiliare è davvero importante. Oltre ai nostri programmi, che combinano l'offerta di rendimenti corretti per il rischio con misure che minimizzano i rischi ambientali e riducono i costi operativi, continuiamo a chiedere ai nostri locatari di unirsi a noi. I colloqui in corso e i contratti di locazione ecologica, che prevedono la partecipazione dell'inquilino a progetti corrispondenti, ci aiuteranno a ridurre ulteriormente la nostra impronta di carbonio collettiva".