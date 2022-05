Nuovo cda per il Fondo Italiano d’Investimento

L’assemblea del Fondo Italiano d’Investimento sgr, partecipata a maggioranza da Cdp Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione Enpam, Fondazione Enpaia, Abi, Banco Bpm E Bper Banca, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Il nuovo cda è ora composto dal presidente, Barbara Poggiali ( ex direttore marketing strategico di Poste Italiane e presidente di Poste Mobile e managing director della Divisione Cybersecurity di Leonardo); Davide Bertone, a cui è stata conferita la carica di amministratore delegato e direttore generale in occasione della riunione del cda del 20 maggio scorso, e dai consiglieri Ilaria Bertizzolo; Gianluca Brancadoro; Enrico Canu; Esedra Chiacchella; Ines Gandini; Gaia Ghirardi; Massimiliano Mastalia; Nicoletta Montella; Giorgio Piazza; Domenico Pimpinella; Giovanni Sabatini.

Nominati anche i componenti del collegio sindacale, costituito da Luigi Corsi (presidente); Massimo De Angelis (sindaco effettivo); Carlotta Mugnai (sindaco effettivo); Francesca Monti (sindaco supplente) e Nicoletta Paracchini (sindaco supplente).

Il neo amministratore delegato, Davide Bertone, che proviene da Mediobanca dove ha ricoperto dal 2019 fino ad oggi il ruolo di co-head of mid-corporates and financial sponsor solutions, ha dichiarato: “Assumo con entusiasmo l’incarico di guidare FII sgr e ringrazio la presidente ed il cda per la fiducia accordatami. L’ecosistema delle soluzioni di private capital è un elemento essenziale per lo sviluppo della media impresa italiana. FII ha un ruolo istituzionale e competenze fondamentali da giocare nello sviluppo e nel rafforzamento dei soggetti e degli strumenti che lo compongono. E lo faremo con sempre maggiore convinzione, con il supporto dei nostri azionisti ed al servizio delle imprese italiane.”