Ocf: ultima chiamata per pagare la quota annuale

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ricorda ai propri iscritti che c’è ancora solo una settimana di tempo per mettersi in regola con il pagamento della quota annuale.

Per non incorrere nella cancellazione per il mancato pagamento del contributo dovuto per l’anno 2022, è indispensabile eseguire il versamento entro e non oltre lunedì 30 maggio 2022.

Per conoscere importi e modalità è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’organismo.