Assosim affida la presidenza a Marco Ventoruzzo

Il nuovo comitato direttivo dell’Associazione intermediari mercati finanziari - Assosim ha affidato la presidenza, per il prossimo triennio, il Prof. Marco Ventoruzzo in sostituzione di Michele Calzolari, nominato presidente onorario dell’associazione.

Marco Ventoruzzo, nell’unirsi ai ringraziamenti espressi dal comitato direttivo nei confronti di Michele Calzolari per aver saputo guidare l’associazione in questi anni di profondi cambiamenti, ha dichiarato: “Sono onorato di questo incarico che affronto con entusiasmo, impegno e determinazione. Ringrazio della fiducia accordatami consapevole sia dell’eccellente lavoro che l’associazione ha svolto e svolge, sia delle sfide che ci impegnano e impegneranno per contribuire all’ammodernamento del sistema finanziario italiano nel contesto europeo, aumentandone competitività, efficienza e capacità innovativa e collaborando con istituzioni, regolatori, parti sociali e stakeholders.”

Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, Ventoruzzo è stato per circa dieci anni Full Professor of Law presso la Penn State University Law School negli Stati Uniti.

In passato ha diretto il Max Planck Institute di Lussemburgo sul diritto dei mercati finanziari, istituzione delle quale è membro scientifico. Ha lavorato per alcuni primari studi legali italiani e accanto alla sua attività professionale di consulenza giuridica, è stato ed è membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di diverse società bancarie e finanziarie, quotate e non. Autore di numerose pubblicazioni in italiano e inglese, è membro dei comitati di direzione di diverse riviste giuridiche italiane e internazionali, tra le quali il Journal of Financial Regulation (Oxford), European Company and Financial Law Review, Rivista delle società, Banca Impresa Società.