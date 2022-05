Per Hanetf nuove opportunità dall’oro riciclato

Il The Royal Mint Physical Gold Etc (Rmau) ha raggiunto e superato la quota di 600 milioni di dollari di asset in gestione, segnando una crescita da inizio anno del 117,6% e raggiungendo così il livello più alto di aum dal lancio avvenuto nel 2020.

Rmau è stato il primo prodotto ad essere garantito da The Royal Mint ed è il primo etc sull’oro ad essere stato lanciato in partnership con una zecca sovrana europea; attualmente è quotato su London Stock Exchange, Euronext Paris, Borsa Italiana and Deutsche Borse.

Questo etc fornisce agli investitori un’esposizione all’oro garantito al 100% dai lingotti conformi agli standard Good Delivery della London Bullion Market Association (Lbma) e custoditi presso i caveau di The Royal Mint a Liantrisant, Cardiff. Inoltre, grazie alla partnership con The Royal Mint è possibile un maggior grado di controllo sulla catena di fornitura dell’oro fisico, gestita da un team interno di supply chain management che può assicurare che parte dell'oro custodito a garanzia dell’etc Rmau sia oro riciclato al 100%.

Le Nazioni Unite hanno riportato che nel corso del 2019 sono stati generati 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, una cifra record, di cui solo un sesto è stato riciclato. L'attuale scarsità di materie prime dovuta ai problemi di approvvigionamento ha portato ad un aumento dell'interesse per il riutilizzo di materie prime estratte dai rifiuti elettronici, ed essendo l'oro un materiale sempre più essenziale nei dispositivi tecnologici, è fondamentale che si passi a un maggiore utilizzo di quello riciclato.

Hanetf ritiene che l'uso di oro riciclato a garanzia di Rmau faccia parte di un più ampio passaggio ad una economia di tipo circolare.

Hector McNeil, co-ceo and co-fondatore di Hanetf ha dichiarato: “Abbiamo lanciato The Royal Mint Physical Gold etc (Rmau) appena due anni fa e siamo felici di constatare il superamento di 600 milioni di dollari di aum in così breve tempo. L’oro sarà sempre un asset interessante per gli investitori che cerano di diversificare il loro portafoglio. Rmau ha un’ulteriore caratteristica peculiare e cioè quella di essere in grado di riscattare immediatamente gli etc ricevendo in cambio lingotti o monete d’oro da The Royal Mint.”