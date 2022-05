Da Euroclear reportistica esg a portata di click

La piattaforma digitale Euroclear specializzata nella distribuzione di fondi Mfex by Euroclear, offrirà a investitori istituzionali, asset manager, private bank e gestori patrimoniali una nuova soluzione di reportistica esg, in conformità con l’European Esg Template (Eet) grazie alla collaborazione con Greenomy.

L'Eet fornisce un modello standardizzato conforme ai prossimi requisiti normativi dettati dal Regulatory technical standards (Rts) e previsti dalla Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr) di livello 1, che saranno applicati in Europa entro gennaio 2023. In pratica, consente ai gestori di riunire tutta la reportistica relativa ai requisiti della tassonomia UE, della Sfdr, della Mifid e della Insurance distribution directive (Idd).

Greenomy, la piattaforma di soluzioni digitali di reportistica Eet, permette ai gestori di caricare su un portale le proprie posizioni per strategia d'investimento, creare report Eet a livello di Isin, soddisfare i requisiti normativi di reportistica esg e consentire la diffusione degli Eet verso stakeholder e investitori.

Brigitte Daurelle, ceo di Mfex by Euroclear, ha commentato: "Siamo molto lieti di offrire questo nuovo servizio ai nostri clienti e di supportarli nell’imminente adempimento di rendicontazione esg. Questo allineamento strategico rafforzerà anche la nostra offerta di diffusione di Eet ai distributori di fondi".

Alexander Stevens, ceo di Greenomy, ha aggiunto: "Questo abbinamento consente alla rete di clienti di Mfex di essere conforme all’Sfdr. L'infrastruttura di Greenomy apporta un valore aggiunto ai gestori, mettendoli in contatto con i dati della tassonomia UE degli emittenti e producendo i report regolamentari ed Eet in modo rapido. La nostra missione è quella di garantire che gli investimenti vengano destinati a fondi realmente sostenibili, dando impulso all'economia reale e rendendola, in ultima analisi, più sostenibile."