Burry: “Mercati come nel 2008, è come un aereo che va a schiantarsi”

Michael Burry, il famoso investitore che aveva previsto il crollo del mercato immobiliare statunitense nel 2008, ha lanciato l’allarme sulla “più grande bolla speculativa di tutti i tempi” circa un anno fa.

Il fondatore e ceo di Scion Asset Management, la cui storia è stata immortalata nel libro di Michael Lewis “The Big Short” e nel successivo successo cinematografico, ha cercato di avvertire in particolar modo gli investitori retail che possiedono importanti quantità di azioni, meme stocks e criptovalute.

Secondo quanto riportato dalla stampa finanziaria d’oltre Oceano, e in Italia da diversi siti specializzati tra cui finanzaonline, il 24 maggio un tweet di Burry, pubblicato dopo che era stato reso noto il dato sul mercato immobiliare degli Stati Uniti, ha messo in allerta gli investitori in un momento già complesso per i mercati finanziari: l’S&P 500 sta flirtando con la soglia del “bear market” ovvero un calo del 20% rispetto ai massimi e il Nasdaq è già in calo del 28% da inizio anno.

“Come ho detto a proposito del 2008, è come assistere a un incidente aereo. Fa male, non è divertente e non sto sorridendo”, recita il tweet che Burry ha poi cancellato. Il tweet di martedì è arrivato in una fase in cui l’S&P 500 ha registrato sette ribassi settimanali consecutivi, la peggiore serie dal 2001.

I dati del governo Usa sul mercato immobiliare hanno messo in evidenza il crollo delle vendite di nuove case per il mese di aprile ( -16,6% rispetto a marzo). Si tratta del ritmo di vendita più lento da aprile 2020 (quando gli Usa erano nel pieno del primo lockdown Covid).

I consumatori sono colpiti dall’aumento dei tassi di interesse e dall’inflazione più alta degli ultimi quattro decenni. Ciò rende ancora più difficile acquistare case ai prezzi attuali. Negli Usa il prezzo medio di una nuova casa venduta ad aprile è stato di 450.600 dollari, con un aumento di quasi il 20% rispetto a un anno prima.