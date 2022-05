Guerra & caro-vita: 1 italiano su 4 in affanno

Il caro-vita non dà tregua e più di 1 italiano su 4, dato equivalente ad oltre 11 milioni di individui (26%), inizia a risentirne sul proprio bilancio familiare.

Per far fronte ai rincari gli italiani, che nell’arte dell’arrangiarsi non hanno nulla da invidiare agli altri Paesi, hanno adottato diverse strategie: c’è chi ha ridotto, se non del tutto eliminato, alcune voci di spesa (66% dei rispondenti), mentre oltre 4,7 milioni di individui per far quadrare i conti, hanno dovuto rinviare il pagamento di alcune spese ( tra cui quelle già scadute) come, ad esempio, le bollette di luce e gas o le rate del condominio.

A mettere a fuoco come i consumatori stiano affrontando l’attuale scenario economico è un’ indagine che Facile.it ha commissionato a mUp Research e Norstat.

La crisi ha avuto un impatto diverso a seconda della regione di residenza: nell’indagine realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale l’aumento dei prezzi sembra aver colpito più duramente i rispondenti residenti nel Centro Italia (31%) e coloro con età compresa tra i 25-34 anni e i 45-54 anni (31%).

Dalla tavola al tempo libero

L’aumento del costo delle materie prime ha avuto un forte impatto sul carrello della spesa e questo ha spinto molti consumatori a cambiare le proprie abitudini d’acquisto dei prodotti alimentari. Molti hanno affrontato i rincari orientandosi su marchi più economici (41%) o cambiando punto vendita (28%).

Soluzioni spesso non sufficienti tanto che, comunque, 35 milioni di consumatori hanno ridotto, se non addirittura eliminato, dalla loro tavola alcuni alimenti; non solo dolci (46%), snack (44%), alcolici (39%), ma anche alimenti come carne (43%) e pesce (30%). C’è addirittura chi ha ridotto notevolmente l’acquisto di frutta (4,5 milioni di individui), pasta (3,4 milioni) e verdura (2,9 milioni).

Dalla tavola al tempo libero: più di 2 italiani su tre hanno ridotto le uscite al ristorante, mentre il 48% ha deciso di limitare i viaggi.

Auto e benzina

Il caro-benzina è uno dei problemi con cui tutti gli automobilisti hanno dovuto fare i conti; per far fronte agli aumenti il 46% dei rispondenti, molto semplicemente, ha detto di aver ridotto l’uso dell’auto nel tempo libero, mentre il 47% ha cercato di risparmiare prestando maggiore attenzione nella scelta della pompa di benzina. Quasi 1 automobilista su 3, invece, ha modificato il proprio stile di guida al fine di ridurre il più possibile il consumo di carburante.

Casa, energia elettrica e gas

Altra voce di spesa cresciuta notevolmente negli ultimi mesi è quella dell’energia elettrica e del gas. In questo caso gli italiani hanno cercato di far fronte agli aumenti impegnandosi nella riduzione dei consumi, ad esempio facendo più attenzione all’illuminazione domestica (61%), abbassando il riscaldamento (46%), ottimizzando l’uso degli elettrodomestici (42%) o consumando meno acqua calda (26%). Circa 10 milioni di italiani, invece, hanno cercato di risparmiare sulla bolletta luce e gas semplicemente cambiando fornitore di energia.