India corre grazie a food e logistica

Il forte aumento dei prezzi globali delle materie prime manterrà probabilmente l'inflazione al di sopra della zona di comfort della Reserve Bank of India (Rbi) del 4-6% nei prossimi mesi. Queste le previsioni di Bhuvnesh Singh, gestore azionario Asia ex Japan e India.



“L'India continua a registrare un'inflazione elevata, con l'indice dei prezzi al consumo al 7,0% (6,4% il consensus) a marzo rispetto al 6,1% di febbraio. Il forte aumento dei prezzi globali delle materie prime manterrà probabilmente l'inflazione al di sopra della zona di comfort della Reserve Bank of India (Rbi) del 4-6% nei prossimi mesi. Mentre la banca centrale ha mantenuto il tasso repo al 4% in occasione della riunione di aprile, altre misure di liquidità per contenere l'inflazione sono state inasprite, indicando una posizione meno accomodante.

Varun Beverages e Adani Ports sono stati tra i titoli più performanti. Varun Beverages ha registrato ottimi risultati, con volumi in crescita del 19% nel trimestre di marzo, grazie all'inizio dell'estate e a una forte richiesta. I nuovi prodotti lanciati dall'azienda negli ultimi anni rappresentano circa il 10% dei volumi totali in India. Nel marzo 2022 Adani Ports ha registrato il più alto carico mensile di sempre (29,16 milioni di tonnellate metriche), con una crescita del 12% su base annua. Nell'anno fiscale 2022, la società ha movimentato il suo carico più alto di sempre, pari a 312 milioni di tonnellate metriche, con una crescita del 26% su base annua. L'azienda ha recentemente concluso l'acquisizione del 100% del terzo porto privato più grande dell'India e ci si aspetta che i miglioramenti in termini di efficienza che ne deriveranno si concretizzino nei prossimi anni.

Cms Info Systems è un importante fornitore di servizi di gestione del contante per il settore bancario indiano. La crescita è trainata dall'aumento dell'outsourcing da parte dei partner bancari e da una quota di mercato in crescita per l'azienda“.