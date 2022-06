Iosco pronta a lanciare la World Investor Week 2022

L’International Organization of Securities Commissions (Iosco) sta preparando il lancio della sesta edizione annuale della Settimana mondiale dell’investitore - World Investor Week (Wiw), che si svolgerà tra il 3 e il 9 ottobre 2022.

L'obiettivo è quello di incrementare la consapevolezza sull’importanza dell’educazione e della protezione degli investitori con il coinvolgimento di altre organizzazioni internazionali, nazionali e locali.

I temi al centro della campagna

I messaggi chiave della campagna di quest’anno sono concentrati su due temi di fondo: la resilienza degli investitori e la finanza sostenibile. A questi si aggiungono i messaggi delle edizioni passate, dedicati alla prevenzione delle frodi e delle truffe e alle cripto- attività.

Ashley Alder, presidente del board dello Iosco e amministratore delegato della “Hong Kong Securities and Futures Commission”, ha dichiarato: “Nel corso degli ultimi due anni la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati mobiliari è aumentata, nel contesto della pandemia globale. Questi investitori sono oggi alle prese con nuove incertezze, legate alle pressioni inflazionistiche e alle tensioni geopolitiche. L’educazione finanziaria e la protezione degli investitori ricoprono un ruolo rilevante nel rafforzare la resilienza degli investitori e la loro fiducia di partecipare nei mercati finanziari in modo informato”.

Pasquale Munafò, presidente del comitato Iosco sugli investitori al dettaglio, ha aggiunto: “Gli investitori al dettaglio sono esposti a un contesto in rapida evoluzione che crea nuove opportunità ma, allo stesso tempo, aumenta anche alcuni rischi. L’educazione dell’investitore è uno degli strumenti per incrementare la consapevolezza e migliorare la comprensione di opportunità e rischi, aiutando a prendere decisioni informate”.

Anche la Consob, come per le edizioni precedenti, parteciperà - quale membro Iosco - all’organizzazione e allo sviluppo della campagna in Italia, in coordinamento con il Mese dell’educazione finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato Edufin nel mese di ottobre.