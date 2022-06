Banche centrali: lotta all’inflazione e l’impatto sugli investimenti

La crisi del coronavirus ha provocato interruzioni nelle catene di approvvigionamento e ha aumentato la pressione sui prezzi di alcune materie prime, provocando un forte aumento dell'inflazione. L’analisi di Sam Vereecke, fixed income cio.

“A livello di politica monetaria, la strada verso il rialzo dei tassi è tracciata. La crisi del coronavirus ha provocato interruzioni nelle catene di approvvigionamento e ha aumentato la pressione sui prezzi di alcune materie prime, provocando un forte aumento dell'inflazione. Inizialmente, le banche centrali non erano preoccupate di queste pressioni inflazionistiche legate alla pandemia, poiché volevano mantenere condizioni monetarie accomodanti per sostenere la crescita e soprattutto la creazione di posti di lavoro. Inoltre, la politica monetaria è più efficace nel gestire il lato della domanda dell'economia, mentre è meno incisiva nell’affrontare le questioni relative al lato dell'offerta, come i problemi nelle catene di approvvigionamento e gli alti prezzi delle materie prime. Alla fine del 2021, la maggior parte delle economie mostrava un robusto aumento della crescita e una forte diminuzione dei livelli di disoccupazione. Ciò ha aumentato il rischio di effetti di inflazione di secondo livello, poiché i salari e il costo dei servizi hanno iniziato a crescere. Per questo motivo, molte banche centrali si sono preoccupate che l'inflazione potesse diventare permanente e sono state costrette a modificare la loro retorica, orientandosi verso una politica monetaria più restrittiva per contenere le pressioni inflazionistiche di secondo livello.

A livello regionale, l'Asia sembra essere in un ciclo diverso rispetto ad altre aree del mondo. Il motivo è la pandemia. Molti Paesi asiatici hanno maturato più esperienza con le epidemie virali, il che ha portato a regimi di chiusure più severi. Il rallentamento delle vaccinazioni, l'uso di vaccini meno efficaci, l'alto livello di diffidenza degli anziani e la politica cinese zero-covid sono tutti elementi che hanno contribuito al fatto che le economie asiatiche sono uscite dalla pandemia molto più tardi rispetto ad altre dei mercati emergenti. La maggior parte delle economie asiatiche si è persa gran parte della "prima ondata di inflazione", causata principalmente dalla domanda repressa in un contesto di strozzature dell'offerta.

La "seconda ondata di inflazione", causata dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia, soprattutto a causa della guerra in Ucraina, ha colpito anche l'Asia. L'Europa centrale, come regione, è la più in difficoltà con l'inflazione balzata a due cifre. Durante la "prima ondata di inflazione", all'inizio c'è stata qualche esitazione, ma tutti hanno aumentato i tassi. La "seconda ondata di inflazione" è più difficile da digerire. L'effetto dell'aumento dei tassi quando è causato da eventi esterni, come le incertezze derivanti dalla guerra, è discutibile. Il rischio è che, a causa dei lunghi ritardi, inizi ad essere efficace solo dopo che gli effetti base hanno già attenuato l'inflazione. Sono efficaci se riescono a rafforzare la valuta. Ciò rende le importazioni di energia più economiche (in quanto denominate in Usd) e consente di ancorare meglio le aspettative di inflazione a lungo termine.

Guardando nello specifico alla Fed, questa ha già iniziato il suo ciclo di inasprimento aumentando i tassi d'interesse e non reinvestendo completamente i proventi del suo bilancio. Finora la Fed ha aumentato i tassi di interesse dello 0,75% e probabilmente aumenterà ancora di circa il 2% entro la fine dell'anno. A quel punto l'impatto sull'attività economica inizierà probabilmente a farsi sentire e la discussione diventerà più complessa, poiché il rischio di recessione dovrà essere bilanciato con le prospettive di inflazione in quel momento. Molto dipenderà da eventuali ulteriori sorprese sul fronte dell'inflazione. È probabile che l'inflazione inizi a normalizzarsi in modo significativo, ma permangono notevoli rischi di inflazione (al rialzo).

Importante è adesso valutare l’impatto dello scenario appena descritto sugli investimenti. Durante i primi quattro mesi dell'anno, il mercato ha scontato una “buona” crescita, una continua inflazione e un inasprimento delle politiche delle banche centrali. Tutti questi fattori hanno spinto al rialzo i tassi di interesse. Di conseguenza, la performance delle obbligazioni da inizio anno è stata molto negativa. Ora ci troviamo in una situazione in cui è previsto un significativo inasprimento da parte delle banche centrali. Inoltre, è stata prevista anche una certa normalizzazione dell'inflazione (ma non del tutto) e le prospettive di crescita appaiono meno favorevoli. In termini di obbligazioni societarie, gli spread creditizi si sono ampliati. All'inizio dell'anno, questo ampliamento è stato determinato dalla forte volatilità dei tassi. Ma con l'aumentare dei timori per la crescita, gli spread creditizi hanno continuato ad allargarsi ulteriormente. Poiché le prospettive di crescita (e i risultati delle aziende) rimangono incerte, gli operatori di mercato dovrebbero rimanere cauti sugli spread creditizi, soprattutto nel segmento high yield“.