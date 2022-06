Consob, direttore generale cercasi

Comprovata esperienza nel settore, ottima conoscenza dell’inglese e dei processi di digitalizzazione. Sono i tre requisiti chiave per ricoprire il ruolo di direttore generale della Consob.

Ma occorre fare in fretta: c’è tempo fino alla mezzanotte del 1° luglio 2022 per candidarsi alla posizione.

L’autorità ha lanciato ieri un apposito bando per la selezione di questa figura che “dura in carica fino a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocata in ogni tempo, anche senza giusta causa, con deliberazione della Commissione.”

Per candidarsi occorre avere requisiti specifici: “Possono esprimere la manifestazione di interesse i cittadini italiani e di un Paese membro dell'Unione Europea di specifica e comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività di vigilanza della Consob e di indiscussa moralità e indipendenza, in possesso dei diritti civili e politici, che non abbiano riportato condanne penali, che non abbiano procedimenti penali in corso e che non siano stati destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione".

Per il tipo di incarico da ricoprire "risulta necessaria la conoscenza della lingua inglese dimostrata da esperienze maturate in ambienti anche internazionali. Analoga conoscenza ed esperienza è richiesta anche dal punto di vista della tecnologia e dei sistemi informativi e dei processi in atto di digitalizzazione”.

Per accedere alla selezione non occorre sostenere alcuna prova dato che la scelta è discrezionale: è prevista solo un'attività di preselezione da parte della società Egon Zehnder.

“Il direttore generale è nominato, su proposta del presidente, a scelta fra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate”.

Per rientrare nel panel dei candidati occorre quindi inviare il cv in formato europeo alla mail [email protected] e aspettare di essere chiamati.

“La scelta del candidato cui conferire l'incarico è effettuata dalla Commissione discrezionalmente. Il presente avviso è pubblicato al fine di ricevere le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati al conferimento dell'incarico e non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all'affidamento dell'incarico, né presuppone la redazione di una graduatoria finale”.