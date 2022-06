Turbolenza da rischio di stagflazione: le implicazioni per gli investitori

I rischi sulla crescita economica si aggiungono al già caldo scenario inflazionistico. I timori di stagflazione continueranno a guidare il mercato e gli asset rischiosi resteranno probabilmente molto volatili, in particolare le aziende più indebitate e quelle con valutazioni ancora eccessive. L’analisi di Monica Defend, head of Amundi Institute.



“Stiamo entrando in una fase difficile del cambio di regime, poiché i rischi sulla crescita economica si aggiungono al già caldo scenario inflazionistico. Ciò significa che i timori di stagflazione continueranno a guidare il mercato e gli asset rischiosi resteranno probabilmente molto volatili, in particolare le aziende più indebitate e quelle con valutazioni ancora eccessive.



Le banche centrali adesso hanno riconosciuto il problema dell'inflazione e hanno cambiato tono. Sembrano pronte ad agire per proteggere la loro credibilità, almeno temporaneamente. Tuttavia, probabilmente non si spingeranno molto in là e i mercati si sono già mossi per incorporare le loro mosse da falco. La riunione straordinaria della Bce è un esempio di banca centrale che fatica a fornire al mercato una bussola e un quadro monetario chiaro in un cambiamento di regime. Per quanto riguarda il reddito fisso, è necessario adottare un atteggiamento neutrale in termini di duration e concentrarsi sulla qualità del credito e sulla liquidità.



Rimaniamo cauti sulle azioni dei mercati sviluppati in quanto le prospettive degli utili sono ancora troppo ottimistiche, a nostro avviso, e il rischio è al ribasso. L'attuale repricing sta eliminando gran parte della sopravvalutazione del mercato, ma i livelli attuali sono vulnerabili a qualsiasi deterioramento dei fondamentali aziendali. La tenuta degli utili e il potere di determinare i prezzi delle aziende saranno i fattori chiave della grande discriminazione dei mercati azionari. La nostra stima di una possibile recessione degli utili nell'Ue ci porta a mantenere una posizione più prudente sull'Europa e a preferire le azioni statunitensi rispetto a quelle europee.



A livello regionale, riteniamo che le azioni cinesi siano più interessanti in quanto più isolate dalle attuali turbolenze del mondo sviluppato. Dovrebbero inoltre beneficiare della riapertura dell'economia cinese, della mancanza di pressioni inflazionistiche e dell'attuale sostegno politico.“