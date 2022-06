Il debito in valuta locale dei Me: un porto sicuro dai rialzi della Fed?

Attualmente il dollaro Usa è sopravvalutato in base al modello fondamentale interno di valutazione dei tassi di cambio. Tuttavia, date le differenze nelle prospettive di crescita e la differenziazione dei tassi d'interesse reali tra Stati Uniti e resto del mondo, è probabile che questa situazione rimanga tale per un po' di tempo. L’analisi di Flavio Carpenzano, investment director per il reddito fisso.

“In passato i cicli restrittivi degli Stati Uniti sono stati generalmente fonte di stress per le economie emergenti e, di recente, hanno rappresentato un fattore di volatilità del debito in valuta locale dei Me, con variazioni nella valutazione delle tempistiche e del ritmo della normalizzazione della politica monetaria negli Usa, influenzando il debito in valuta locale.

Il debito in valuta locale dei Me tende a indebolirsi nei periodi di aumento dei tassi di interesse Usa, in quanto l'aumento dei tassi statunitensi spesso coincide con il rafforzamento del dollaro Usa e l'indebolimento delle valute dei Me, e anche per il fatto che normalmente l'aumento dei tassi Usa determina una diminuzione del differenziale con i Me, riducendo la remunerazione ricevuta dagli investitori a fronte del rischio paese emergente assunto.

Attualmente il dollaro Usa è sopravvalutato in base al nostro modello fondamentale interno di valutazione dei tassi di cambio. Tuttavia, date le differenze nelle prospettive di crescita e la differenziazione dei tassi d'interesse reali tra Stati Uniti e resto del mondo, è probabile che questa situazione rimanga tale per un po' di tempo. In base al nostro modello, le valute dei Me sono perlopiù sottovalutate, ma alcune economie a crescita più rapida potrebbero registrare un certo apprezzamento del relativo tasso di cambio rispetto al dollaro. Da inizio anno la maggior parte delle valute dei Me ha in realtà registrato un apprezzamento rispetto alle valute dei mercati sviluppati diverse dal dollaro, a conferma di questa sottovalutazione.

I differenziali dei tassi di interesse sono scesi ai minimi del decennio nel 2020 per poi tornare a salire nel 2021. Le banche centrali dei Me hanno iniziato a normalizzare i tassi già nel 2021, ossia prima delle banche centrali dei mercati sviluppati (Ms), sia a causa dell'aumento dell'inflazione dovuto all'eccesso di domanda nel mercato del lavoro (ad esempio in Europa orientale e Russia), sia a causa delle pressioni sulla credibilità politica e sulle finanze pubbliche (ad esempio in America Latina). I tassi d'interesse sia nominali che reali sono saliti, in particolare nei paesi a più alto rendimento che, in genere, risultano i più vulnerabili alla stretta della Fed.

Un altro fattore da valutare è se il debito in valuta locale dei Me abbia già scontato l'aumento dei tassi d'interesse Usa. Il debito in valuta locale dei Me tende a subire un'ondata di vendite massicce quando i rialzi della Fed iniziano a essere incorporati nei prezzi, ma spesso resta relativamente stabile, o addirittura in rialzo, una volta annunciati i rialzi della Fed.

Guardando al taper tantrum del 2013, si nota in realtà che i rendimenti negativi sono stati per la maggior parte realizzati durante le fasi di discussione sulla stretta monetaria, piuttosto che durante il periodo di rialzo dei tassi. Infatti, durante il periodo di rialzo dei tassi tra dicembre 2013 e ottobre 2014, il rendimento in valuta locale è stato positivo, anche se l'elemento del tasso di cambio ha trascinato i rendimenti al ribasso.

Sebbene i rendimenti complessivi del debito in valuta forte dei Me siano stati molto negativi rispetto alla media storica, questa volta (da agosto 2021 a maggio 2022) la maggior parte del calo è attribuibile alla duration, poiché gli extra rendimenti (che non tengono conto della componente di duration) hanno effettivamente mostrato una buona tenuta.

È interessante notare come i tassi di cambio dei Me siano stati la principale fonte di debolezza dei rendimenti in valuta locale dei Me durante i periodi di inasprimento delle condizioni finanziarie, mentre attualmente la debolezza ha riguardato soprattutto la duration locale. Ciò evidenzia che, rispetto ai precedenti periodi con condizioni finanziarie più restrittive, la maggior parte delle valute dei Me risulta più debole rispetto al passato.

Dopo un decennio di crescita debole, commercio stagnante e flessione dei prezzi delle materie prime, la pandemia ha obbligato i Me ad aumentare drasticamente la spesa pubblica. I disavanzi fiscali e il debito pubblico dei Me risultano quindi più elevati rispetto ai picchi precedenti, anche se i livelli di debito pubblico sono ancora nettamente inferiori ai livelli dei Ms e rimangono gestibili (l'Fmi prevede un debito pubblico dei Me pari al 66% del Pil nel 2022 rispetto al 116% del Pil dei Ms).



Anche la composizione valutaria, la scadenza e la proprietà del debito sono importanti per determinare l'esposizione di un paese ai rischi di mercato e di rifinanziamento. Dal 2013 i titoli di Stato dei Me sono in genere meno dipendenti dai prestiti esteri, molti paesi emergenti hanno allungato le scadenze delle relative emissioni e le partecipazioni estere nelle obbligazioni in valuta locale hanno tendenzialmente subito una flessione. Quindi, nonostante l'incremento del debito pubblico e dell'inflazione subito dal 2013, lo spostamento verso il debito in valuta locale e il debito a lungo termine ha contribuito a ridurre la dipendenza dai flussi di capitale estero a breve termine.

Nel frattempo, è probabile che la debolezza del debito in valuta locale dei Me dovuta all'aumento dei tassi d'interesse Usa si sia già in gran parte manifestata. I rendimenti sono saliti e le valutazioni sono diventate più convenienti per tassi di cambio e debito in valuta locale dei Me.“