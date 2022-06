Giappone: faro dell’Oriente, grazie alle trimestrali

ll Prodotto interno lordo giapponese del 1° trimestre 2022 ha segnato un lieve rallentamento a causa delle ultime misure restrittive anti-covid ancora in vigore, ma nel trimestre in corso è in atto un recupero. L’analisi di Chantana Ward, gestore del fondo Comgest growth Asia.

“Dopo la recente debolezza, l’indice Msci Ac Asia ha registrato un netto rialzo verso fine maggio, ma ha chiuso comunque il mese a -0,7% in Eur (+0,9% in Usd). L’economia cinese è in grave difficoltà a causa dei tentativi del paese di mettere in atto la politica “zero covid” contro omicron e altre analoghe e altrettanto contagiose varianti del virus. Questa situazione ha avuto ripercussioni sulle catene di approvvigionamento, già compromesse dalla guerra in Ucraina.

È proseguita la corsa dei prezzi delle materie prime, che ha alimentato ulteriormente le previsioni d’inflazione. In Giappone, tuttavia, l’inflazione è di poco superiore al 2% in quanto la banca centrale resta fortemente accomodante. Il Prodotto interno lordo giapponese del 1° trimestre 2022 ha segnato un lieve rallentamento a causa delle ultime misure restrittive anti-covid ancora in vigore, ma nel trimestre in corso è in atto un recupero. In questo contesto, è avvenuta la pubblicazione di molte trimestrali e le società nipponiche hanno fornito le previsioni per l’intero anno.

Per il prossimo esercizio Daikin ha previsto un aumento dell’utile operativo dell’8%, nonostante le caute premesse sul fronte del mercato valutario. Anche Daifuku prevede una crescita dell’utile operativo (+12%) sulla base del portafoglio ordini da record relativo alla logistica di magazzino e alla gestione dei semiconduttori.

Sysmex stima una crescita del 13% in seguito alla risoluzione dei problemi con il rivenditore cinese e data la continua espansione della domanda nel campo dell’ematologia in tutte le regioni. NetEase ha comunicato un incremento dei ricavi da videogiochi del 15% su base annua e dell’utile operativo del 28%. La società persegue una chiara strategia di internazionalizzazione e, dopo sette anni di investimenti e preparativi, il 2022 sarà probabilmente l’anno in cui i ricavi generati fuori dalla Cina cominceranno ad acquisire consistenza, partecipando alla crescita della società. Infatti, nei prossimi mesi è previsto il lancio di vari titoli nuovi, compresi i giochi con licenza Diablo Immortal e Harry Potter: Magic Awakened.“