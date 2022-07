Fideuram – Ispb si rafforza in Belgio e Lussemburgo

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, attraverso la sua controllata lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg, ha formalizzato l'acquisizione del 100% di Compagnie de Banque Privée Quilvest SA (CBPQ) .

Con l’arrivo dell'approvazione della Banca Centrale Europea (Bce), della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) e del Commissariat Aux Assurances (Caa), è possibile completare l'operazione che consentirà alla nuova società di ampliare il proprio supporto ai clienti high net worth individual italiani ed esteri, non solo in Lussemburgo.

Cbpq, con circa 140 dipendenti, serve una solida base di clienti hnwi europei ed extraeuropei e gestisce circa 8 miliardi di euro di aum (loans compresi).

L'acquisizione di Cbpq porterà alla creazione di un hub aggiuntivo all'interno dell'Unione Europea, accanto a Reyl & Cie in Svizzera, dedicato a clienti internazionali ed europei e consentirà a Fideuram Ispb di sviluppare l’attività internazionale di private banking in aree con interessanti prospettive di crescita, in particolare in Belgio e Lussemburgo.