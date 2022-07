Usa: soft-landing e piani accelerati di de-globalizzazione potrebbero riportare gli acquisti sull'equity

Sul lato dell’offerta globale sia di beni finali, che di materie prime, le tensioni scaturiscono sia dal conflitto in Ucraina che, ormai, ha raggiunto il 135° giorno, senza che le nazioni coinvolte direttamente nella guerra avviino trattative di pace, che dalla Cina, la cui politica zero-covid potrebbe far ripiombare il paese in nuovi lockdown a causa della variante Omicron 5, considerata molto contagiosa dagli esperti. L’analisi a cura di Giacomo Calef, country manager.

I timori dei mercati e le ragioni dell'alta volatilità



“In questa prima settimana di luglio sono continuati i ribassi sui listini azionari, sia europei che statunitensi, con il Ftse Mib che arriva a perdere circa il -21% da inizio anno, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq segnano, rispettivamente, -18% e -26%. Sul lato dell’offerta globale sia di beni finali, che di materie prime, le tensioni scaturiscono sia dal conflitto in Ucraina che, ormai, ha raggiunto il 135° giorno, senza che le nazioni coinvolte direttamente nella guerra avviino trattative di pace, che dalla Cina, la cui politica zero-covid potrebbe far ripiombare il paese in nuovi lockdown a causa della variante Omicron 5, considerata molto contagiosa dagli esperti.

Un altro dato che concorre a intimidire i mercati riguarda l’indice Pmi (Purchasing managers index), il quale è in grado di fornire una buona rappresentazione dello stato dell’economia in un dato periodo e ha registrato in Europa una contrazione nel mese di giugno. Inoltre, i tassi di inflazione, sembrano non aver ancora toccato i massimi nel vecchio continente, segnando un +10% e un +8%, rispettivamente, in Spagna e in Italia su base annua. Infatti, dai verbali della Banca Centrale Europea di questo giovedì, emerge la volontà di concludere rapidamente la creazione dello strumento anti-frammentazione per contenere gli spread dei paesi europei più a rischio, in modo da perseguire una politica monetaria più omogenea e adatta ad affrontare la crisi inflazionistica.

Negli Stati Uniti, anche se la componente strutturale dell’inflazione è diversa, la situazione è analoga: la Fed, per combattere un caro vita che ha raggiunto l’8.6% su base annua, si vede costretta a repentini rialzi dei tassi di interesse per cercare di raffreddare gli alti consumi, anche a costo di generare una recessione nel paese, evento che i mercati stanno già prezzando e che è possibile osservare soprattutto nei forti ribassi delle materie prime. Tuttavia, anche qualora dovesse verificarsi una recessione negli Usa, non si prevede essere eccessivamente marcata, dunque crediamo che non debba essere motivo di un ulteriore allarmismo. Secondo una stima fatta prendendo a riferimento i dati degli ultimi 45 anni, l’azionario, nonostante i cali subiti nell’ultimo periodo, risulta ancora più appetibile dell’obbligazionario, sebbene le valutazioni di alcuni titoli siano rimaste ancora elevate. Infine, sarebbe preferibile continuare a mantenere in portafoglio specialmente le azioni dei settori difensivi, andando a tenere in considerazione, soprattutto, il mercato statunitense e conservando gli investimenti solo in aziende di alta qualità.



Deglobalizzazione Usa: adesso è il turno delle terre rare

Dagli inizi del ventesimo secolo ad oggi, attraverso un processo noto come globalizzazione, le economie di tutto il mondo si sono rese sempre più interdipendenti, attraverso gli scambi commerciali tra i vari paesi. Tuttavia, proprio dal 2018, con la guerra dei dazi Cina-Usa, ad oggi, con il conflitto in Ucraina, stiamo subendo le ripercussioni di questa eccessiva dipendenza da nazioni estere: prezzi energetici alle stelle, alta inflazione che viene importata, carenza di materiali per l’industria e, per finire, rallentamenti delle principali economie mondiali.

Gli Stati Uniti, a tal proposito, stanno cercando di ridurre la propria dipendenza dalla produzione di terre rare, attualmente quasi completamente in mano cinese. Questi materiali, infatti, trovano applicazioni in innumerevoli settori: elettrodomestici di consumo, alta tecnologia, batterie, veicoli elettrici, health care, petrolchimica, aerospazio e difesa. Dunque, data proprio l’importanza strategica che rivestono, il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti ha firmato un contratto da 120 milioni di dollari con la società australiana Lynas Rare Earths la quale, ad oggi, rappresenta l’unica realtà rilevante, in termini di produzione, al di fuori della Cina.

Il progetto statunitense mira a realizzare sulla costa texana, e a rendere già operativo entro il 2025, un impianto di raffinazione di terre rare pesanti (la cui raffinazione, attualmente, è totalmente ad opera cinese), il quale si aggiungerà ad un altro progetto già annunciato dalla compagnia australiana l’anno scorso, per la produzione di terre rare leggere nella stessa zona. In tal modo, gli Stati Uniti stanno cercando di limitare la vulnerabilità del paese all’eventualità di singole interruzioni nella catena produttiva o di rischi geopolitici, il che comporterebbe importanti disagi, specialmente per quei settori considerati “strategici” come la difesa militare. Infatti, ad oggi, come possiamo vedere dal grafico riportato sopra, la Cina, con la più grande riserva al mondo, che ammonta a 44 milioni di tonnellate di questi metalli, estrae circa il 50% della produzione mondiale totale ma, allo stesso tempo, è responsabile per il 90% della raffinazione. Infine, il progetto australiano-statunitense va a posizionarsi in un mercato in forte espansione, valutato circa 2.8 miliardi di dollari nel 2021 e previsto in circa 5.5 miliardi di dollari nel 2028, con un tasso di crescita annualizzata del 10% nel periodo 2021-2028, grazie alla crescente domanda di veicoli elettrici, digitalizzazione e regolamentazioni sempre più stringenti in termini di emissioni.“