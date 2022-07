Crisi governo Draghi, anche in caso di tenuta gli spread non caleranno

Anche se vale la pena ricordare che l'uscita dall'Eurozona non è più un’eventualità che questi partiti sostengono, un governo di destra sarebbe probabilmente fortemente euroscettico e anti-immigrazione e le relazioni con l'Ue ne risentirebbero. Esattamente l'opposto della situazione attuale con Draghi come premier. L’analisi a cura di Andy Mulliner, head of global aggregate strategies.

“La crisi politica in Italia è significativa per i mercati, basti considerare che in passato i periodi di estrema tensione dello spread sono andati di pari passo con l'instabilità politica. Se l’attuale esecutivo si sfaldasse e si andasse a elezioni anticipate, ci troveremmo di fronte a un governo molto diverso da quello attualmente guidato da Draghi, un'ampia coalizione di destra e sinistra, visto che i sondaggi attuali suggeriscono che una coalizione di destra potrebbe ottenere la maggioranza.

Lo scenario descritto probabilmente solleverà le preoccupazioni degli investitori sulle prospettive a lungo termine dell'Italia, sia per quanto riguarda l'Eurozona sia per quanto riguarda la sostenibilità delle sue finanze. Non dovrebbe trattarsi di un pericolo acuto come quello che abbiamo visto nella crisi sovrana, ma quasi certamente in questo scenario si assisterà a un premio di rischio più ampio per il debito italiano, che aggraverà ulteriormente l'inasprimento delle condizioni monetarie da parte della Bce.

È anche importante notare che lo strumento anti-frammentazione della Bce non è stato esplicitamente creato per compensare l'allargamento fondamentale o politico degli spread e che, quindi, l’eventuale successo dell'introduzione di uno strumento credibile nella riunione della prossima settimana non sarà benefica per i Btp, nel caso in cui nei prossimi giorni si voti la fiducia al governo.

In definitiva, in assenza della volontà di portare avanti l'attuale coalizione fino alla scadenza originariamente prevista del maggio 2023, dovremmo aspettarci un aumento dei rendimenti dei Btp e un ampliamento degli spread. Tuttavia, non ci aspettiamo una crisi del debito italiano ed è importante notare che gli investitori sono in ogni caso preparati per un cambio di governo nel 2023 e l’esposizione al debito italiano non è più quello di qualche anno fa, quindi anche in caso di continuità del governo Draghi è improbabile che gli spread si restringano in modo significativo.“