Il rame sentinella della recessione: il prezzo giù di un terzo

L'andamento dell'impiego del rame dall'edilizia alla transizione ecologica può rivelare il pericolo di rallentamento della crescita globale. Ecco perché secondo l’analisi a cura di Ben Laidler, global markets strategist.



"I prezzi del rame sono crollati di un terzo rispetto ai massimi di marzo - il doppio del calo registrato dalle materie prime in generale - sotto il peso dei timori di recessione, della difficile ripresa cinese e del rally del dollaro Usa. L'impiego onnipresente del rame, dall'edilizia alla transizione ecologica, ne fa un'avvisaglia del pericolo di rallentamento della crescita globale, segnalando che i rischi di recessione stanno prevalendo sull'inflazione e che possiamo aspettarci rendimenti obbligazionari statunitensi più bassi.



Tuttavia, i prezzi sono in calo, ma non sono affatto fuori gioco e ritengo che il futuro sia ancora roseo per questa commodity. Il rame è fondamentale per la transizione verso più basse emissioni di carbonio a lungo termine, grazie alla sua unica combinazione ad alta conduttività e al costo relativamente basso. Prendiamo ad esempio i veicoli elettrici, che utilizzano una quantità di rame quattro volte superiore a quella richiesta dalle auto con motore a combustione interna, inoltre, anche l'infrastruttura di ricarica ne consuma molto: un caricatore veloce medio necessita di 8 kg di rame.



Infine, con lo sviluppo dei mercati emergenti, l'utilizzo del rame cresce in modo sproporzionato, mentre l'offerta globale rimane limitata per svariati motivi. Per gli investitori i punti d'ingresso diventeranno certamente più interessanti quanto più i prezzi si avvicineranno al costo marginale di produzione di circa 2,50/lb, con i produttori che si troveranno in una situazione di overshooting al ribasso."