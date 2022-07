eToro completa l’iscrizione al registro degli operatori in criptovalute

La community social di investimento eToro, che ha appena reso noto di aver completato il processo di iscrizione al registro degli operatori di criptovalute dell'Organismo Agenti e Mediatori (Oam), lancia il Private Equity Smart Portfolio, un nuovo portafoglio tematico che intende offrire agli investitori retail accesso alle opportunità dei mercati private.

Emanuela Manor, regional manager di eToro per l'Italia, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di essere entrati a far parte del registro dell’'Organismo Agenti e Mediatori. La registrazione offrirà ai nostri utenti italiani un ulteriore livello di tranquillità quando investono con eToro. Il nostro obiettivo è far avvicinare più persone al mondo della finanza e sosteniamo pienamente tutte le misure e normative che tutelano gli investitori.”

Con il lancio del Private Equity Smart Portfolio mette a disposizione uno strumento diversificato su player che stanno approfittando di investimenti alternativi, tra cui il private equity.

"Nel 2021, il valore delle transazioni nel settore del private equity ha superato qualsiasi asset class superando i 1.000 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 577 miliardi di dollari del 2020", ha spiegato Dani Brinker, responsabile dei portafogli di investimento di eToro. "Tuttavia, gli investimenti in private equity non sono facilmente accessibili agli investitori fai-da-te, poiché richiedono ingenti somme di capitale per parteciparvi. Il nostro obiettivo è quello di aprire i mercati globali in modo che tutti possano operare e investire in modo semplice e trasparente. Con questo portafoglio vogliamo sfruttare l'ondata di quotazioni di società di private equity e offrire ai nostri utenti una nuova soluzione per diversificare il proprio portafoglio e acquisire esposizione ai ricavi generati nei mercati privati."