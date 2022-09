Da Vontobel otto cash collect a cedola fissa

Vontobel ha quotato sul Sedex 8 certificati cash collect a cedola fissa che presentano due caratteristiche distintive: offrono cedole fisse mensili incondizionate e investono su basket tematici.

I nuovi certificati consentono di investire nei settori dei semiconduttori, petrolifero,auto, aereo, assicurativo europeo, bancario italiano, intrattenimento e lusso, con cedole fisse incondizionate, che oscillano da un minimo di 10,20% su base annua (è il caso dello strumento sul lusso) a un massimo di 13,80% su base annua per il certificato sul settore aereo.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza il 25.08.2025) e prevedono un livello di autocall di tipo step down. Per i primi sei mesi l’opzione di rimborso anticipato si concretizza nel caso in cui tutti i titoli del basket risultino al di sopra del 100% del prezzo di riferimento iniziale. Tale soglia si va ad abbassare del 5% ogni 6 mesi per arrivare all’80% nell’ultimo semestre di vita dei prodotti rendendo – con il passare del tempo – sempre più probabile il rimborso anticipato.

Jacopo Fiaschini, responsabile flow products distribution Italia, ha commentato: “Gli investitori sono alla ricerca di soluzioni più difensive per navigare nell’attuale contesto di incertezza sui mercati. Le nuove emissioni a cedola incondizionata vanno incontro a queste specifiche esigenze e al tempo stesso permettono di ottenere rendimenti nominali interessanti, che Vontobel è in grado di offrire grazie ai rialzi dei tassie alla volatilità. Anche la scelta di avere come sottostanti dei basket tematici è legata alla volontà di mettere a disposizione degli strumenti maggiormente difensivi: i titoli appartenenti allo stesso settore, infatti, presentano una maggiore correlazione e consentono quindi di avere una maggior prevedibilità sull’andamento dell’investimento”.

Andando a guardare il meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie mensili sono due:

1) Se tutti i sottostanti che compongono il basket sono superiori o pari al livello autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l'investitore riceve l’Importo Nominale (100 euro), oltre al premio del periodo.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto del livello autocall, il prodotto non si estingue e continua a pagare il premio incondizionato.

Gli scenari a scadenza, invece, sono i seguenti:

1) Se tutti i sottostanti che compongono il basket sono superiori o pari alla barriera, l'investitore riceve l’importo nominale, oltre al premio del periodo.

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della barriera, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.