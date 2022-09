L’healthcare si conferma in buona salute

I risultati del 2021 sono stati positivi per le società del settore Healthcare con un giro d’affari complessivo di 330 milioni di euro, +9,8% rispetto ai 299,9 milioni del 2020. Queste società impiegano complessivamente 1.796 dipendenti, in crescita del 5,9% rispetto ai 1.696 del 2020.

A rivelarlo è IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui capital markets e nell’advisory per la quotazione, che ha presentato i risultati dell’analisi sul settore Healthcare realizzate dall’Osservatorio Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno.

Al 24 agosto 2022, le società quotate sul mercato Euronext Growth Milan attive nel settore Healthcare sono 12 (il 6,6% rispetto al totale di 182 società quotate su Egm) con una capitalizzazione complessiva pari a 522,46 milioni (circa il 4,0% della capitalizzazione totale dell’Egm). Le emittenti di questo settore sono: Arterra Bioscience; Friulchem; Health Italia; Igeamed; International Care Company; Kolinpharma; Labomar; Laboratorio Farmaceutico Erfo; Medica; Shedir Pharma Group; Svas Biosana; Ulisse Biomed.

La capitalizzazione media attuale è di 43,54 milioni rispetto a una capitalizzazione media in Ipo di 42,4 milioni. In Ipo tali società hanno raccolto in media 9,6 milioni con un flottante del 23,4%.

La dimensione media della società operante nel settore Healthcare presenta: ricavi pari a 27,5 milioni (+10% vs 2020), un Ebitda margin pari al 18,2% (Ebitda margin del 22% nel 2020), un risultato netto di 2,0 milioni (-7,4% vs 2020) e una posizione finanziaria netta pari a 2,6 milioni (PFN pari a 4,3 milioni nel 2020).

Inoltre, nel 2021, 3 società hanno distribuito dividendi per un ammontare complessivo di 3,7 milioni (Arterra Bioscience 0,3 milioni, Labomar 1,9 milioni e Shedir Pharma Group 1,5 milioni).

8 società sono iscritte nel registro delle Pmi innovative (Arterra Bioscience, Friulchem, Health Italia, Igeamed, International Care Company, Kolinpharma, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Ulisse Biomed) e 3 sono Società Benefit (Kolinpharma, Labomar e Laboratorio Farmaceutico Erfo).

Anna Lambiase, ceo di IR Top Consulting: “Con una capitalizzazione di 522 milioni di Euro, un giro d'affari complessivo di 330 milioni di Euro e 1.800 dipendenti, l’healthcare su Euronext Growth Milan, si dimostra un settore di rilievo a livello industriale e tecnologico, caratterizzato da una prevalenza di Pmi innovative vocate all’internazionalizzazione e all'M&A. Secondo le analisi dell'Osservatorio Egm per gli investitori rappresenta un’opportunità di investimento puntando su società dinamiche, con tassi di crescita molto promettenti, non solo in termini di ricavi, che mediamente hanno segnato performance del 10% nel 2021, ma anche occupazionali con un incremento del 6,5%. Le aziende del comparto analizzato hanno una marginalità particolarmente elevata, con la prima per Ebitda Margin, Erfo, società quotata a giugno 2022 che fa registrare un valore del 43,3%. Le interessanti prospettive di sviluppo offerte dal mercato dei capitali stanno portando molte Pmi del comparto health a valutare la Borsa come importante alternativa di crescita.”