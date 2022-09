Da Recrowd un servizio di reporting sull’andamento dei lavori

Recrowd, scale up che opera nel settore del lending crowdfunding Immobiliare, nell’ambito dell’accordo con Patrigest e Abaco Team, società del Gruppo Gabetti, per l’assessment delle operazioni immobiliari presenti sulla piattaforma, ha reso disponibile un nuovo servizio di reporting sull’andamento dei lavori - Sal - delle singole operazioni.

La società partecipata da Esperia Investor, holding di partecipazioni fondata da Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara, intende in questo modo garantire agli investitori ancora maggiore trasparenza sui singoli progetti.

Nello specifico, i periti di Abaco Team redigeranno un ulteriore report sull’andamento dei lavori, per rendere chiara la valutazione sullo stato e l’andamento dell’operazione di costruzione o ristrutturazione. L’accordo, infatti, ha come obiettivo l’elaborazione di un report di analisi sulle operazioni selezionate, comprensivo di rating sull’asset e rating sul rischio di default dell’operazione immobiliare, indispensabili per informare gli utenti di Recrowd, e che costituisce un requisito fondamentale per ogni operazione pubblicata sul sito.

I periti di Abaco Team, dopo aver visionato il cantiere, presenteranno un report delle attività svolte, comparando l’analisi effettuata dalla società immobiliare proponente al momento della presentazione del progetto in piattaforma. Il Sal sarà presente circa ogni 4 mesi dalla presentazione dell’operazione.

“Molti utenti – commenta Massimo Traversi, coo e co-founder di Recrowd insieme a Gianluca De Simone, - ci hanno sempre fatto presente che vorrebbero essere aggiornati sull’avanzamento dei lavori delle operazioni in cui hanno investito. Finalmente questo momento è arrivato. Dopo l’accordo chiuso a inizio anno, in cui le società, Abaco e Patrigest, presentavano il rating dell’operazione, comprensivo di analisi tecnica e analisi valutativa dell’operazione immobiliare, da oggi sarà presente in piattaforma una nuova sezione ‘aggiornamenti’.

Si tratterà di veri e propri Stati di avanzamento lavori redatti dai periti di Abaco Team che hanno il compito di creare una relazione dettagliata, completa di immagini fotografiche, che diano una lettura facile e immediata anche a chi non è esperto del settore.

“In questo modo – conclude Traversi - crediamo che molte persone che ancora non conoscono il crowdfunding o che non si fidano a pieno di questo strumento possano convincersi e provare la nostra piattaforma tecnologica e tutti i servizi che offriamo e continueremo a offrire. Siamo in particolar modo orgogliosi di continuare il nostro lavoro che ci porta a elevare gli standard di qualità delle operazioni presentate, favorendo trasparenza per gli utenti”.