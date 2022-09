HanEtf aggiunge 14 nuovi titoli all’Etf iClma

L’Etf iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits, reso disponibile sul mercato da HANetf, piattaforma white-label in Europa di Etf ed Etc, in seguito al ribilanciamento avvenuto ad agosto, ha aggiunto 14 nuovi titoli all’indice sottostante, portando il numero complessivo a 174.

Tra gli ingressi c’è Wallbox, una società produttrice di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici che nel secondo trimestre 2022 ha registrato un aumento dei ricavi del 124% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel corso dell’anno l’azienda ha inoltre acquisito due società: Coil ,leader nell'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici che opera sul mercato statunitense, e Ares Electronics, fornitore ufficiale di circuiti stampati. Wallbox ha inoltre stretto una partnership con Nissan per fornire ai proprietari di veicoli elettrici negli Stati Uniti un sistema di ricarica domestica.

Nell'elenco delle "new entry" si segnalano Rivian Automotive che - nonostante le perdite registrate nella prima metà dell'anno - potrebbe arrivare a produrre i 100 mila veicoli elettrici all'anno, a partire dal 2024, e Tritium Dcfc Limited, società che opera a livello globale nel settore dei caricabatterie a corrente continua per veicoli elettrici.

Gabriela Herculano, manager di iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits Etf (CLMA) e dell'iClima Smart Energy Ucits Etf ha così commentato: “L’indice iClima Decarbonization Enablers viene ribilanciato due volte l’anno. Con il ribilanciamento di questa estate abbiamo aggiunto alcuni nomi molto importanti, con l’obiettivo di continuare a rappresentare le soluzioni più rilevanti per il contrasto al cambiamento climatico e rendere l’indice sempre più completo. Sono state incluse aziende come Rivian e Lucid che si occupano del trasporto green, così come Corporación Acciona Energías Renovables e LG Energy Solution, un grande produttore di energia rinnovabile e un produttore di batterie. A livello internazionale, fanno ora parte dell’indice sottostante Clam la società taiwanese Gogoro, protagonista nella micro-mobilità, la società indiana che sviluppa energie rinnovabili ReNew Energy Global e Wallbox NV, azienda con sede a Barcellona che ha favorito la nuova tecnologia Vehicle To Grid (V2G) e ha sviluppato soluzioni di ricarica intelligente. Non mancano aziende americane rilevanti nel settore dell'agricoltura in ambiente controllato, come Local Bounti e App Harvest".