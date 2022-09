Il meccanismo dei prestiti studenteschi negli Usa

Il costo dell’educazione universitaria pubblica e privata negli Stati Uniti è molto alto e ha subito costanti aumenti a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, passando da una retta annuale media per gli istituti pubblici di poco meno di 10 mila dollari ai più di 22 mila dollari di oggi. L’analisi a cura di Giacomo Calef, Country manager di Ns Partners.





“Il costo dell’educazione universitaria pubblica e privata negli Stati Uniti, come è noto, è molto alto e, come si può osservare dal grafico riportato sotto, ha subito costanti aumenti a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, passando da una retta annuale media per gli istituti pubblici di poco meno di 10 mila dollari ai più di 22 mila dollari di oggi. L’alto onere che le famiglie americane devono sostenere per l’educazione superiore ha spinto i giovani a ricorrere all’indebitamento che, mediamente si attesta, per singolo laureato, a circa 25 mila dollari. L’amministrazione Biden ha deciso di aiutare le classi medio-basse alleggerendole da questo peso finanziario che, dopo la pandemia da covid-19, devono ricominciare a pagare le rate dei finanziamenti.

Il costo dell’istruzione, in continua crescita negli ultimi decenni, ha significato anche un incremento del debito federale cumulato per i prestiti agli studenti, il quale ha raggiunto la cifra record di circa 1600 miliardi di dollari, riferito a più di 45 milioni di cittadini. Dati su cui riflettere riguardano la percentuale di coloro i quali non sono in grado di ripagare i prestiti, che sono circa il 16%, di cui uno su tre è un adulto. Ancora più preoccupante, a livello sociale, è la figura dei cosiddetti “Black Borrowers”, che a causa della loro condizione socio-economica riscontrano maggiori difficoltà finanziarie, proprio a causa di stipendi più bassi della media e della disoccupazione più alta. La proposta portata avanti dal governo statunitense suggerisce la cancellazione del debito fino a 20 mila dollari per coloro i quali hanno redditi inferiori ai 125 mila dollari, il che si traduce in una ampia fetta della popolazione, poiché riguarda circa 20 milioni di cittadini e, allo stesso tempo, si è discusso per una diminuzione del fardello del debito per gli altri. Sebbene la proposta cerchi di limitare la grande bolla che si è creata durante i decenni, non poche sono le critiche. Da un lato c’è chi contesta l’iniquità a livello sociale della proposta e ne mette in discussione la legalità, dall’altro si temono le ripercussioni sull’economia visto l’ammontare di liquidità che verrebbe immessa. Infatti, considerando l’alta inflazione che sta dilagando nel paese, la quale ha registrato un +8.5% nel mese di luglio su base annua, la norma si tradurrebbe in un ulteriore surriscaldamento dell’economia permettendo ad un ampio numero di cittadini di spendere di più.”