Indici Etf: Il potere crescente del passivo, tra ribilanciamenti e performance

I ribilanciamenti di settembre e marzo sono diventati sempre più importanti grazie all'enorme crescita del settore degli Exchange traded fund (Etf) passivi che li seguono. L’analisi a cura di Ben Laidler, global market analyst di eToro.

“Settembre e marzo sono mesi chiave per la modifica dei principali indici azionari mondiali. Questi ribilanciamenti sono diventati sempre più importanti grazie all'enorme crescita del settore degli Exchange traded fund (Etf) passivi che li seguono.L'importo gestito dagli Etf è raddoppiato dal 2018 e ora si avvicina a oltre 9.000 miliardi di dollari a livello globale, una cifra che in realtà è molto più alta poiché molti fondi "attivi" li seguono da vicino. Hanno attratto inesorabilmente flussi in entrata, sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso, a spese dei gestori attivi cronicamente sottoperformanti. I fondi attivi hanno il vantaggio di essere diversificati, liquidi, efficienti dal punto di vista fiscale e a basso costo. I gestori di Etf quotati e i fornitori di indici hanno ottenuto ottimi risultati grazie a questa tendenza, con il 40% in più di Etf rispetto alle azioni quotate al Nyse e al Nasdaq.



Riqualificazione

Il settore è dominato dai "tre grandi" Msci (Msci), S&P Dow Jones (Spgi) e Ftse Russell (Lseg.L) che rappresentano il 69% delle entrate del settore degli indici. Il ribilanciamento dell'S&P 500 avverrà il 16 settembre, giorno di scadenza dei futures e delle opzioni. Questo ribilanciamento da solo è destinato a generare flussi passivi stimati in 70 miliardi di dollari. Gli indici Msci si ribilanciano il 31 agosto e l'Hang Seng il 5 settembre, seguiti dai cambiamenti del Ftse 100 e del Dax il 19 settembre.



Performance

I maggiori gestori di Etf sono Blackrock (Blk), con 2.200 miliardi di dollari, Vanguard non quotata e State Street (Stt). Solo il 17% dei fondi attivi S&P 500 a grande capitalizzazione ha sovraperformato negli ultimi 10 anni. La percentuale sale per i fondi a piccola e media capitalizzazione e per quelli internazionali, ma rimane comunque inferiore al 50%. Questi numeri sono "meno negativi" in tempi di crisi. Il 40% ha sovraperformato nel 2020 e il 52% nel 2009, sfruttando la flessibilità di detenere liquidità e di sovrappesare i settori difensivi. Consultate la nostra conversazione del Bull Club con Robin Wigglesworth sul settore degli Etf.”