CheBanca! rafforza il presidio sul territorio con 20 ingressi

Prosegue il piano di reclutamento della rete dei consulenti finanziari CheBanca!: con 20 nuovi ingressi la rete guidata dal direttore centrale Duccio Marconi raggiunge quota 520 professionisti e rafforza la propria presenza sul territorio.

In Lombardia, a Milano, entra come group manager Giuseppe Farina, ex Banca Generali. Farina ricoprirà inoltre il ruolo di Mediobanca Financial Advisor, qualifica rivestita dai consulenti finanziari CheBanca! con portafogli superiori a 50milioni di euro. Completano la squadra del capoluogo lombardo anche Vincenzo Moscano (ex Allianz Bank) e Teresa Maria Baglivi (ex Banca Consulia). Si rafforzano anche: la squadra di Como con Fabio Ceppi (ex Credem), quella di Lecco con Giuseppe Tocchetti (ex Deutsche Bank) e quella di Pavia con Dante Vecchio (ex IW Bank).

In Veneto entrano tre nuovi Mediobanca Financial Advisor: Umberto Giuntini da Banca Euromobiliare che svilupperà la piazza di Vicenza; il group manager Davide Maggio (ex Banca Consulia), per la piazza di Padova e Cittadella; e Riccardo Negri proveniente da Banca Intesa, sulla piazza di Thiene (VI).

Fa, inoltre, il suo ingresso a Mestre Andrea Scabin (ex Iw Bank).

Un nuovo professionista per il Centro Italia: entra nel Lazio, Damiano Aureli, proveniente da Fideuram, che rafforza la squadra di Frosinone.

Novità anche in Sardegna con l’ingresso a Sassari di Sebastiano Brianda in qualità di specialist lending.

In Toscana a Firenze entra con il ruolo di Mediobanca Financial Advisor Lorenzo Donati, proveniente da IW Private Investments Sim Spa. Sempre a Firenze fa il suo ingresso Stefano Plankl, proveniente da Mps. A Livorno la squadra si rafforza con l’ingresso di Piero Magnozzi.

Cresce anche il Sud Italia: in Puglia a Barletta, entra Aldo Giungato, mentre a Bari fa il suo ingresso Gianluca Cosomati. In Calabria, a Catanzaro entra Armando Cammisecra in qualità di specialist lending.

Nelle Marche si rafforza la squadra di Porto San Giorgio con l’ingresso di Roberto Adamo (ex San Paolo Invest).

In Liguria, a Genova, fa infine il suo ingresso Marco Lastrico da Fineco.