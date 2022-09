Da Lgim quattro Etf per investire sui trend del futuro

Legal & General Investment Management propone quattro nuove strategie che puntano a cogliere i trend del futuro. In particolare i nuovi Etf intendono cogliere opportunità di investimento tematiche orientate alla crescita quali cyber security, tecnologie ottiche e fotonica, e applicazioni a supporto del metaverso.

Tre di questi – Emerging Cyber ​​Security, Optical Technology and Photonics e Global Thematics – rientreranno nella gamma tematica principale di Lgim; mentre il fondo Metaverse andrà a far parte della gamma “Access” appena creata.

Tutte le strategie sono basate sull’approccio all’investimento tipico della casa, che unisce ricerca attiva e implementazione trasparente basata su regole predefinite, per creare indici in grado di offrire agli investitori un’esposizione pura verso determinati temi.

Mentre L&G Emerging Cyber Security Esg Exclusions Ucits Etf offre un'esposizione a quei trend nel mondo della cybersecurity che sono cresciuti più rapidamente, L&G Metaverse Esg Exclusions Ucits Etf mira a offrire esposizione verso quelle aziende direttamente coinvolte nella creazione di nuove tecnologie per il metaverso.

L&G Optical Technology & Photonics Esg Exclusions Ucits Etf è invece il primo Etf in Europa ad includere aziende attive nella tecnologia ottica e fotonica, utilizzata in ambiti che vanno dalla realizzazione di display degli smartphone, all’agricoltura di precisione, ai sensori dei veicoli, alla chirurgia laser e molto altro. La strategia di investimento alla base valorizza l’esperienza dello European Photonics Industry Consortium (Epic), la più grande associazione di imprese attive nella fotonica al mondo.

L&G Global Thematic Esg Exclusions Ucits Etf è un fondo basato su un basket diversificato e corretto per il rischio di imprese attive in più temi di investimento, tutti basati sull’innovazione e sulla crescita di lungo periodo. È stato sviluppato per quegli investitori che cercano di accedere a più tematiche contemporaneamente. Questo fondo mette insieme i vari comparti di investimento presidiati singolarmente dalle diverse strategie di Lgim, per un totale di 9 aree nei settori della tecnologia, dell’energia, delle risorse e dei cambiamenti demografici.

Giancarlo Sandrin, Italy country head di Legal & General Investment Management (Lgim), ha commentato: “L’investimento tematico consiste nell’identificare quelle opportunità che possono portare cambiamenti strutturali e fondamentali nelle nostre vite, nel nostro lavoro e nella società. Le strategie di investimento che guardano a questo tipo di trend hanno registrato un forte interesse da parte dei nostri clienti per molti anni. Riteniamo che questi nuovi fondi rappresenteranno delle integrazioni importanti per la nostra gamma di Etf, rivolgendosi sia a investitori in cerca di un’esposizione più pura a certe tematiche, sia a quelli che vogliono investire in modo diversificato senza dover scegliere un tema specifico.”

Ciascuno dei nuovi fondi adotta criteri Esg che puntano a escludere le società non conformi al Global Compact delle Nazioni Unite. Le strategie sono quotate su Borsa di Londra, Borsa Italiana, Deutsche Boerse e Borsa di Zurigo.