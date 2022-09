Etf: Axa lancia una piattaforma a gestione attiva e responsabile

Axa Im sfrutta la propria esperienza nella gestione attiva di strategie tematiche e d'impatto per lanciare una nuova piattaforma dedicata agli Etf.

Inizialmente verranno resi disponibili due Etf, allineati attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e classificati come articolo 9 in base al Regolamento Sfdr e focalizzati sui temi del clima e della biodiversità.

Commentando l'iniziativa, Marco Morelli, executive chairman of Axa Im, ha dichiarato: «Per soddisfare la continua evoluzione delle esigenze degli investitori dobbiamo continuare a innovare e migliorare la nostra offerta di investimento, e con il lancio di questa nuova piattaforma lo facciamo combinando la nostra visione attiva degli investimenti con la flessibilità di un Etf. Questa piattaforma completerà la nostra attuale gamma di fondi, rispondendo al contempo alla richiesta di Etf da parte dei clienti e offrendo loro una migliore esperienza di trading, nonché un facile accesso a tali strategie, un'elevata liquidità e una maggiore trasparenza grazie alla natura di questi prodotti».

Hans Stoter, global head di Axa Im Core, ha aggiunto: «Stiamo osservando tendenze a lungo termine come la tecnologia blockchain, la disintermediazione bancaria e l'emergere di piattaforme di brokeraggio online che possono trasformare il modo in cui i fondi vengono distribuiti. A tale proposito, riteniamo che gli Etf attivi svolgeranno un ruolo importante nell'evoluzione del settore della gestione patrimoniale e crediamo di essere nella posizione ideale per abbracciare tale evoluzione.

Anche se gli Etf sono spesso visti come investimenti passivi, che storicamente replicano le posizioni in portafoglio e la performance di ampi indici di mercato, il mercato degli Etf si è evoluto per offrire ora una gamma di portafogli personalizzati non tradizionali. Oggi l’Etf può essere gestito attivamente, ampliando ulteriormente la scelta degli investitori. A tale proposito, la nostra nuova gamma di Etf integrerà la nostra vasta offerta di fondi comuni di investimento».

Nell’ambito di questo lancio, Brieuc Louchard è entrato a far parte di Axa Im come head of Etf Capital Markets. Louchard arriva da Euronext dove ricopriva il ruolo di head of Etf.