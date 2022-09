Banca Generali, raccolta netta totale sempre più vicina ai 4 miliardi

Nonostante le tensioni geopolitiche, la volatilità dei mercati finanziari e la stagionalità tipica del mese di agosto, Banca Generali ha registrato una raccolta netta totale pari a 206 milioni, un dato che porta il valore complessivo da inizio anno a sfiorare i 3,8 miliardi.

Inoltre, il risultato tiene conto di esborsi per scadenze fiscali per 193,9 mln, in ulteriore crescita rispetto ai 132,3 mln dell’agosto 2021.

Anche nel mese di agosto la Banca si è concentrata nel supportare i clienti nel cogliere le opportunità offerte dai mercati con un approccio di diversificazione e protezione e il ricorso alla consulenza evoluta.

Nello specifico i conti amministrati (Auc) hanno realizzato flussi per 198 milioni (1,9 miliardi da inizio anno) a cui si associa il valore della consulenza evoluta (BGPA) su masse pari a 7 miliardi a fine periodo.

La raccolta in soluzioni gestite è stata pari a 51 milioni (1,2 miliardi da inizio anno) in virtù dei flussi costanti nei fondi (58 milioni, 528 milioni) e nei contenitori finanziari (34 milioni, 434 milioni da inizio anno).

L’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “La crescente volatilità sui mercati e le rinnovate pressioni energetiche ed inflattive delle ultime settimane stanno spingendo la clientela private alla cautela e alla ricerca di protezione. Nonostante il peso degli esborsi fiscali del periodo, le pressioni inflattive e le incertezze macroeconomiche e geopolitiche, la raccolta si conferma positiva in virtù della qualità della nostra consulenza e dell’ampiezza della gamma che rappresentano la risposta più adeguata ai bisogni dei clienti. Pur in un contesto caratterizzato da un lato da sfide economiche e dall’altro da incognite geopolitiche, ci aspettiamo di mantenere un trend di crescita in linea con gli obiettivi prefissati”.