Dalla terra allo spazio e ritorno: questi i temi chiave per VanEck

La società di gestione VanEck ha quotato su Borsa Italiana due nuovi Etf, il VanEck Space Innovators Ucits Etf (Jedi) e il VanEck Sustainable Future of Food Ucits Etf (Vegi).

Attraverso questi prodotti sarà possibile investire su alcune delle società più grandi e liquide dell'industria aerospaziale internazionale e su una selezione di società alimentari innovative a livello globale.

Il VanEck Space Innovators Ucits Etf (Jedi) investe in una selezione globale delle più grandi società che stanno contribuendo a plasmare la nuova era dei viaggi spaziali e che sono attive in settori come le attrezzature satellitari, le comunicazioni, la ricerca e il turismo spaziale. L'Etf investe solo in società che hanno il potenziale di generare almeno il 50% dei propri ricavi da attività legate al settore aerospaziale.

In questo contesto, l'Etf è particolarmente concentrato su cinque ambiti: razzi riutilizzabili, satelliti a basso costo, turismo spaziale, ricerca sul clima e monitoraggio dei gas a effetto serra.

Il VanEck Space Innovators Ucits Etf mira a replicare l'andamento del MVIS Global Space Industry Esg Index. Questo Etf ha un Total Expense Ratio dello 0,55% annuale ed è a replica fisica. Adottando un proprio filtro Esg, l'Etf esclude specificamente società controverse e i produttori di armi controverse, incluse quelle biologiche e chimiche, munizioni a grappolo e mine antiuomo.

"È iniziata una nuova era", ha affermato Martijn Rozemuller, ceo di VanEck Europe. "Negli ultimi anni, le tecnologie aerospaziali hanno fatto passi da gigante e i costi per lanciare razzi e satelliti sono scesi significativamente. Se in passato il settore era principalmente guidato dai governi, ora un gran numero di società private si dedica a queste tecnologie, rendendo molto più facile ed economico raggiungere lo spazio e aprendo campi di attività completamente nuovi".

Il VanEck Sustainable Future of Food Ucits Etf (Vegi) è classificato come articolo 9 Sfdr e replica l’indice MVIS® Global Future of Food Esg. Questo indice rispetta criteri Esg e include solo le società che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato nel settore alimentare o con tecnologie agricole innovative. Sono incluse anche società che producono alimenti biologici e quelle che adottano elevati standard in termini di riduzione dello spreco e di sicurezza alimentare. Le opportunità di investimento sono offerte soprattutto dalle proteine alternative, dai nuovi tipi di prodotti caseari e dalle tecnologie utilizzate per produrre questi alimenti.

Nella selezione delle singole società, l’Etf classificato come art.9 della Sfdr, si concentra su temi quali tecnologia alimentare, agricoltura di precisione e sostenibilità agricola.